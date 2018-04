Garageverkoop 11 april 2018

Gezinsbond Ressegem organiseert op zondag 29 april van 9 tot 15 uur een garageverkoop in het dorp. Een lijst met de verkopers en het Ressegems stratenplan kan je op 29 april vanaf 9 uur afhalen op het Sint-Mauritsplein. Inschrijven voor deze garageverkoop kan tot 25 april via mail naar rudydebacker61@gmail.com of op het nummer 053/62.68.38 en kost 4 euro voor niet-leden. Voor leden is de deelname gratis. (FEL)