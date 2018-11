Flitspaal registreert 561 snelheidsduivels op vijf dagen Frank Eeckhout

27 november 2018

16u15 0 Herzele De flitspaal op de Gentweg/N42 op de grens van Herzele en Zottegem heeft maar liefst 561 snelheidsduivels geregistreerd op vijf dagen. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 96 kilometer per uur.

De N42 is een belangrijke verbindingsweg tussen Geraardsbergen en Wetteren. Op deze gewestweg zijn verschillende snelheidsregimes van toepassing. Ter hoogte van de flitspaal op de Gentweg mag slechts 50 kilometer per uur worden gereden. Niet abnormaal als je weet dat de flitspaal net voor een gevaarlijke bocht staat. Toch wordt er nog vaak te snel gereden op deze weg. Dat blijkt nog maar eens uit de registraties van de flitspaal. Op vijf dagen werden maar liefst 561 snelheidsduivels betrapt, waarvan de snelste 96 kilometer per uur reed.

“Die resultaten vallen eigenlijk nog mee. Op vijf dagen werden 36.300 passanten geteld. Dat wilt zeggen dat slechts 1,55 procent te snel reed. Maar elke overtreding is er uiteraard één te veel", zegt Gery Verlinden, politiecommissaris bij politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem.