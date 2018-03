Fietsersbrug op de N42 30 maart 2018

Agentschap Wegen en verkeer gaat nog dit jaar een studieopdracht uitschrijven voor het ontwerp van een fietsersbrug op de N42 in Sint-Lievens-Esse. De uitvoering van de brug is voorzien in 2020, aansluitend op de werken aan de N42. De studieopdracht wordt momenteel uitgewerkt. In de maand mei moet deze opdracht worden toegewezen. De fietsersbrug komt ter hoogte van de kruising van Schonenberg met de toekomstige N42. Ook voetgangers kunnen van deze brug gebruikmaken. (FEL)