Feestelijke decembermenu in Kokon

Frank Eeckhout

08 december 2018

14u09 1 Herzele ’t Uilekot vzw organiseert naar jaarlijkse gewoonte een decemberetentje.

Voor het feestmenu met vijf gangen trekt de vzw naar belevingswinkel Kokon in Solleveld in Herzele. Wie wenst kan aangepaste bio- en fairtradewijnen drinken, geselecteerd uit de winkel Eco&Fair. Als aperitief wordt een Kirr met huisgemaakte cassis geserveerd. Reserveren kan tot vrijdagochtend 13 december via mail naar uilekot@skynet.be en kost 35 euro per persoon, dranken niet inbegrepen. Wens je veganistisch, lactosevrij of glutenvrij te eten, geef dit dan zeker door bij de reservatie.