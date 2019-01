Elke week minstens één ongeval: bewoners Dries in Hillegem willen dat gemeente ingrijpt Frank Eeckhout

08 januari 2019

14u04 0 Herzele Na vier ongevallen in evenveel weken willen de bewoners van de Dries in Hillegem dat het gemeentebestuur van Herzele ingrijpt. “Onaangepast rijgedrag en heel veel sluipverkeer ontnemen deze woonstraat haar rechten. Ook na jaren deze problematiek aangekaart te hebben, blijft de situatie hier schrijnend", zegt Burgerinitiatief Den Dries.

De Dries in Hillegem kent al jaren een onveilige en drukke verkeerssituatie. Onaangepast rijgedrag en heel veel sluipverkeer ontnemen deze woonstraat haar rechten. “De bewoners vragen zich af wanneer de straat niet meer misbruikt zal worden. Uiteindelijk is Dries een woonstraat (lokale weg type 3), wat impliceert dat de woonfunctie volledig moet primeren op de verkeersfunctie. Er zijn wel aanpassingen gebeurd door de gemeente, maar die blijken jammer genoeg ontoereikend. Sinds de openstelling van kruispunt Vier Wegen wordt onze straat weer volop als sluiproute gebruikt. Dat gaat gepaard met heel wat verkeersonveiligheid, verkeersdrukte en lawaaioverlast. Dries is geen steenweg, maar wordt wel als dusdanig gebruikt, of liever misbruikt", zegt Burgerinitiatief De Dries.

Volgens het burgerinitiatief bevestigen Wegen en Verkeer (AWV) en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) dat deze straat een zuivere woonstraat zou moeten zijn en dat de straat onbeschermd is, zeker gezien de aard van de weg. “Dat is echter niet de mening van heel wat hardleerse automobilisten. Bewoners worden zelfs geviseerd en uitgescholden als ze deze problematiek nog maar durven aankaarten. Maar onze klachten zijn wel gegrond. De voorbije weken gebeurde elke week minstens één ongeval in de Dries. Een paal met sokkel werd afgereden. De dader pleegde vluchtmisdrijf. Een andere paal werd eveneens volledig afgereden. Ook hier pleegde de dader vluchtmisdrijf. Een fietser werd met hoge snelheid aangereden en raakte zwaargewond. De man brak zijn hiel en revalideert nog steeds. Ook hier geen spoor van de dader. En op nieuwjaar tenslotte is een geparkeerde auto aangereden met zware schade tot gevolg. En de dader..., die pleegde vluchtmisdrijf. De automobiliste kreeg echter wroeging en stuurde enkele uren later haar vader naar de plaats van het ongeval", somt het burgerinitiatief de laatste voorvallen op.

Bij politie en gemeentebestuur staat de Dries in Hillegem al een hele tijd op de zwarte lijst. “Maar wat kunnen we nog meer doen", vraagt schepen van Mobiliteit Jan Van Damme (Open Vld) zich af. “We plaattsen snelheidsremmende paaltjes en voerden een tonnagebeperking in. Binnenkort wordt de straat definitief uitgezonderd verkeer. Mits voldoende controle van de politie hopen we dat de rust in de straat dan terugkeert", zegt Van Damme.