Eetfestijn 't Uilekot 31 mei 2018

't Uilekot serveert op zondag 17 juni tijdens haar groot eetfestijn een zelfgemaakte tweegangenmenu met streek-, bio- en fairtradeproducten. Het hoofdgerecht is waterzooi (keuze uit kip of vegan) en het dessert is gegrilde ananas met een bolletje ijs (keuze uit boerenijs of soja-ijs). Het menu is glutenvrij. Kaarten zijn te verkrijgen bij de vrijwilligers, via uilekot@skynet.be of tijdens de openingsuren van het café op Groenlaan.





Geef bij je reservatie door of je al dan niet veganistisch wenst te eten. Het eetfestijn vindt plaats in zaal Sint-Lievenskring in Sint-Lievens-Esse. (FEL)