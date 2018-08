Eerste Karnemelkstraatfeesten groot succes Frank Eeckhout

27 augustus 2018

De eerste Karnemelkstraatfeesten in Ressegem waren meteen een groot succes.

De bewoners van de Karnemelkstraat spraken al lang over een straatfeest. Toen bewoonster Annemie Van der Borght zo'n feest won, werd meteen gestart met de organisatie van de festiviteiten. 61 bewoners tekenden present waarvan de jongste amper vier maanden oud was en de oudste 92 jaar. In de Karnemelkstraat houden heel wat bewoners vast aan oude gewoonten. Op zomerse dagen komen zij nog samen om op de stoep een praatje te maken met elkaar.