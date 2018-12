Drukke zondagvoormiddag voor brandweer: schoorsteenbrand, afvalbrand en CO-meting KOEN MOREAU en FRANK EECKHOUT

23 december 2018

11u06 0 Herzele De brandweerposten van Lede, Sint-Lievens-Houtem en Herzele hadden zondagochtend even de handen vol.

Eerst was er langs Hoging in Oordegem een afvalbrand. Die werd gedoofd door pompiers uit Lede en Sint-Lievens-Houtem. Iets later moest brandweerpost Herzele, door de werken aan de N46 via een ommetje langs Burst, naar de Callebautdreef in Borsbeke. Daar was een schoorsteenbrand. Brandweerpost Lede rukte zondagochtend ook al uit naar de Meidoornstraat voor een vermoeden van CO-vergiftiging. De metingen waren negatief, maar twee mensen werden wel preventief naar het ziekenhuis gebracht.