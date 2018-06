Debuutroman over de liefde voor de zee 02 juni 2018

In haar debuutroman Ondine beschrijft de 46-jarige Jennifer Vrielinck uit Sint-Lievens-Esse uitvoerig haar liefde voor de zee. "Het boek gaat over een vissermeisje dat opgroeit in het vissercafé van haar tante. Zelf groeide ik op tussen de vissers in Zeebrugge. Ondine is geen autobiografie. Toch vind je er heel wat persoonlijke ervaringen in terug. Vooral mijn liefde voor de zee. Ondine maakt in het verhaal ook kennis met de klimaatverandering. Het verhaal, dat zich afspeelt in de jaren zeventig en tachtig van vorige eeuw, brengt ook de muziek uit die tijd weer tot leven", vertelt de schrijfster. Ondine is uitgegeven bij Lannoo en kost 19.99 euro. (FEL)