De Promillekes en Young United kapen prijzen weg 30 mei 2018

Voetbalploeg De Promillekes heeft de kerncompetitie zaalvoetbal in Herzele gewonnen. Zij toonden zich over een heel seizoen de sterkste ploeg.





Het zaalvoetbalseizoen werd afgesloten met de vijfde editie van het SP&C Tornooi de Steenoven, een tornooi georganiseerd in samenwerking met de uitbaters van de cafetaria. Voetbalploeg Young United won het toernooi.





