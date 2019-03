De kaap van de 18.000 inwoners voorbij Frank Eeckhout

18 maart 2019

18u29 0 Herzele Herzele heeft de kaap van de 18.000 inwoners gerond. Op donderdag 14 maart telde Herzele precies 18.025 inwoners.

“Dat is een belangrijke gebeurtenis voor onze gemeente. Volgens de laatste gemeentemonitor is Herzele een woongemeente met toenemend aantal jongeren. Daar zijn we trots op. Dat zie je ook aan de baseline van ons nieuwe logo dat bovenaan onze nieuwe website prijkt. Dit stijgend bevolkingscijfer is belangrijk voor een woongemeente. Het toenemend aantal jonge inwoners zal onze toekomst verzekeren", zegt burgemeester Johan Van Tittelboom.

Dit nieuwe bevolkingscijfer brengt ook een aantal weetjes met zich mee. De oudste inwoner is 102 jaar. Daar tegenover staan 141 baby’s die nog geen jaar oud zijn. De grootste groep inwoners zijn de 48-jarigen. Daarvan wonen er 322 in Herzele. En er wonen meer vrouwen dan mannen in Herzele: 9131 vrouwen tegenover 8894 mannen.

