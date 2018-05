De Bock lijsttrekker voor N-VA 12 mei 2018

Plaatselijk N-VA voorzitter Toon De Bock (42) uit Herzele wordt voor de verkiezingen in oktober kopman van zijn partij. Een noodzakelijk iets aangezien schepenen Jürgen Neyrinck en Stefaan Lauwaert wegens onenigheid met De Bock hun partij de rug toekeerden en schepen Sofie Hoefman eind dit jaar de politiek vaarwel zegt. Momenteel bestuurt N-VA samen met Open Vld de gemeente. De Bock wil met zijn partij dan ook graag opnieuw aan het roer komen. Als het even kan als burgemeester. Of dat (moet) te combineren zijn met zijn job als woordvoerder van Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans zal de toekomst uitwijzen. (KMJ)