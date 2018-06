Dame rijdt gevel binnen na bezoek aan kerstmarkt 21 juni 2018

C. D. (27) uit Zottegem werd in de politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 1.000 euro en 23 dagen rijverbod nadat ze met 1,5 promille alcohol in het bloed de gevel van een woning ramde in de Poelstraat in Herzele. "Mijn cliënte had op de kerstmarkt enkele glazen alcohol gedronken en is helaas nog in de wagen gekropen", schetste haar advocaat de omstandigheden. "In de Poelstraat raakte ze afgeleid door haar gsm die rinkelde, waarna ze de controle over het stuur verloor. Ze was zeer onder de indruk van het ongeval en is zich nadien bij de bewoners gaan excuseren." De dame liet weten spijt te hebben. "Ik heb mijn les nu wel geleerd en besef dat dit veel erger had kunnen aflopen", klonk het. (TVR)