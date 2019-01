Cursus reanimatie en defibrillatie bij hartfalen Frank Eeckhout

25 januari 2019

14u30 0 Herzele Gezinsbond afdeling Ressegem organiseert organiseert op dinsdag 5 februari een cursus reanimeren en defibrilleren bij een hartfalen.

Een hartstilstand kan tot een levensbedreigende situatie leiden. In afwachting van de hulpdiensten, is het dan ook van cruciaal belang dat de omstaanders de eerste hulp verlenen. Dat kan gaan van reanimeren tot defibrilleren. Kinesitherapeute Ann Van den Steen zal aan de aanwezigen de technieken omtrent deze vorm van eerstehulpverlening aanleren. Deze infosessie wordt gratis aangeboden aan de leden en niet-leden van de Gezinsbond. Inschrijven kan tot 1 februari bij Jean-Paul Stevens op het nummer 0478/33.35.91 of via mail naar jean.paul.stevens2@telenet.be.