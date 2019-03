Cursus nachtvlinders bij Natuurpunt Herzele Frank Eeckhout

25 maart 2019

15u09 1 Herzele Natuurpunt Herzele organiseert vanaf vrijdag 5 april een vijfdelige cursus nachtvlinders met Bert Van der Auwermeulen en Frederik Dierickx.

“Tijdens deze cursus maken we kennis met deze boeiende en erg diverse insectengroep. Komen alle motten op licht af? Wat zoeken ze eigenlijk in mijn oude jas? Hoe zijn de verschillende soorten en families uit elkaar te houden? Hoe kan ik zelf een nachtvlinderval in elkaar steken? Deze en vele andere zaken komen aan bod tijdens de cursus. Uiteraard trekken we ook het veld in om nachtvlinders te zoeken en op naam te brengen", zegt natuurgids Fredrik Dierickx.

Het inschrijvingsgeld per deelnemer bedraagt 30 euro voor leden van Natuurpunt en 35 euro voor niet-leden. Het cursusmateriaal is inbegrepen. De inschrijving is definitief na overschrijving van het bedrag op het rekeningnummer van Natuurpunt Herzele BE79 4465 6427 7133. Inschrijven kan op www.natuurpuntherzele.be. De cursus vindt plaats in Natuur.huis in de Ransbeekstraat in Sint-Antelinks.