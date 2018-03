Coworking en foodbar in stationsgebouw 27 maart 2018

In het stationsgebouw van Herzele komt een ruimte voor coworking en een foodbar.

In september 2017 ondertekenden de gemeente Herzele en de NMBS de officiële akte voor de verkoop van het stationsgebouw van Herzele. Het gemeentebestuur lanceerde daarna via het gemeentelijk magazine HZ een oproep naar ideeën voor de herbestemming van het gebouw. Er kwamen heel wat reacties en alle ideeën en voorstellen werden geëvalueerd. Het idee van de Herzeelse Julie De Raedt kon op het meeste bijval rekenen. Zij wil het stationsgebouw omtoveren tot een ontbijt- en lunchbar met wachtruimte op het gelijkvloers en een ruimte voor coworking op de eerste verdieping. "Coworking spaces of gedeelde werkomgevingen bestaan op dit moment vooral in de grote steden, maar kunnen ook in Herzele een meerwaarde bieden. Jonge ondernemers en starters kunnen de ruimte huren om hun eigen zaak uit de grond te stampen. Thuiswerkers kunnen hier gebruik van maken, en de ruimte kan gehuurd worden door bedrijven, verenigingen en lokale kunstenaars. Ook een maandelijks loket van bepaalde gemeentelijke diensten is een optie. De ontbijt- en lunchbar moet een ruimte worden waar het leuk is om te wachten op de trein, maar het is evengoed een ontmoetingsplaats om met vrienden, familie, collega's of klanten iets te eten of te drinken", klinkt het. (FEL)