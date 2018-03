Commissie buigt zich over herbestemming stationsgebouw 02 maart 2018

03u08 0 Herzele Een commissie moet zich buigen over de herbestemming van het stationsgebouw in Herzele. "Uit de vele voorstellen moet er nu één naar voor geschoven", zegt schepen Jan Van Dammen.

Het gemeentebestuur van Herzele is al een tijdje op zoek naar een nieuwe invulling voor het stationsgebouw. "Onze oproep resulteerde in een aantal interessante pistes. Die gaan van museum, OCMW-loket of restaurant tot pop-up, vergaderzaal en co-workingplace voor jonge startende ondernemingen", zegt schepen Jan Van Dammen (Open Vld). "Het schepencollege opteerde voor dat laatste, omdat het voorstel specifiek is en een doelstelling nastreeft die in onze gemeente nog niet bestaat: het samenbrengen van kleine bedrijven of kunstenaars gekoppeld aan een ontmoetingsruimte. Maar dat stootte op veel onbegrip in de gemeenteraad. Sommigen zijn van mening dat het stationsgebouw een sociaal karakter moet krijgen waardoor alle Herzelenaren er terecht kunnen. Daarom gaat een commissie zich nu over al deze ideeën buigen om nadien zelf met een voorstel naar de gemeenteraad te komen." (FEL)