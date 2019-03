Climaxi, ’t Uilekot en Wereldwinkel starten klimaatvriendelijke handel Frank Eeckhout

13u52 0 Herzele Vzw Climaxi, vzw ’t Uilekot en Wereldwinkel Herzele starten een coöperatie voor klimaatvriendelijke en rechtvaardige handel. De drie verenigingen baten samen een winkel uit in Herzele en breiden het initiatief uit met een webshop. Ook op andere plaatsen in Vlaanderen en Wallonië willen de drie depots of winkels opstarten.

De drie zijn al een tijdje aan het experimenteren met een gezamenlijke winkel in Herzele. Daar brengen ze producten uit het Zuiden, Europa en de streek aan de vrouw of man. “Solidariteit met het Zuiden van de planeet blijft noodzakelijk, maar binnen Europa en in eigen land zijn er ook initiatieven die moeten gesteund worden", stelt Katrin Van den Troost. Naast het bestaande Oxfam-aanbod zochten de initiatiefnemers naar solidaire producten in Europa. Zo kwamen ze uit bij Griekse coöperaties die olijfolie en andere olijfproducten aanbrengen. “Ze werken biologisch en zijn ontstaan in de nasleep van de Griekse crisis. In Lesbos werken boeren samen om de olijfolie naar een hogere kwaliteit te stuwen en op het Griekse vasteland ondersteunen we een coöperatie waarbij werklozen olijfteelt begonnen. In Frankrijk en Griekenland steunen we arbeiders die door een coöperatie ontsnapten aan de sluiting van hun fabriek. In Italië kozen we voor een aantal initiatieven die lokale bioboeren groeperen en/of zich engageren in de strijd tegen de maffia. Er wordt zoveel mogelijk rechtstreeks ingevoerd en iedereen krijgt een eerlijke prijs voor zijn producten.”

Als start-actie van de coöperatie Eco & Fair, loopt er momenteel een import-actie van deze producten uit het zuiden. Bestellingen kunnen tot 30 maart geplaatst worden via www.ecofair.be. Eind april kunnen ze afgehaald worden in de verschillende afhaalpunten. ’t Uilekot vult dit gamma aan met producten uit Z.O.-Vlaanderen en Wallonië. “Het is ook belangrijk dat de twee gemeenschappen in België mekaar niet laten vallen en we willen boeren of kleine producenten in eigen streek ondersteunen. Het kost teveel om ook verse producten te verhandelen, maar we hebben een breed assortiment aan bieren, confituren, bewaarde voeding en sapjes", zegt Sarah Hutse.

De winkel op de Groenlaan in Herzele werd uitgebreid en via de website www.ecofair.be wil men de producten ruimer gaan aanbieden. “Distributie blijft een moeilijk punt, want we kanten ons ook tegen het voortdurend af- en aanrijden met pakjes omwille van klimaatoverwegingen. De bestellingen worden gegroepeerd en zijn op regelmatige basis te krijgen bij afhaalpunten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Daarvoor worden nog vrijwilligers gezocht. Particulieren kunnen aandeelhouder worden en genieten van een belastingvoordeel. Elke aandeelhouder heeft 1 stem, ongeacht het aantal aandelen. Met de opbrengsten worden acties van de deelnemende verenigingen ondersteund", geeft Sarah nog mee.

Bestellen kan via www.eco&fair.be. Daar zie je ook hoe je aandeelhouder kan worden.