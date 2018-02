Circusdirecteur met vals rijbewijs voor de rechter 09 februari 2018

Een circusdirecteur uit Herzele riskeert een celstraf van één maand en een boete van honderd euro omdat hij met een vals rijbewijs rondreed. "De chauffeur van het circus viel weg, maar 'the show must go on' en dus besloot mijn cliënt om zelf te rijden", legde de advocaat van D.H. (51) uit. "Ondertussen heeft hij wel zijn rijbewijs gehaald." De advocaat vroeg aan de rechter om D.H. geen straf op te leggen. De rechter houdt zijn oordeel nog even in beraad, maar wees de beklaagde wel op zijn lange lijst met eerdere veroordelingen in het verkeer. De uitspraak volgt op 8 maart. (LDO)