Chiro Sint-Katrien op kamp in Brecht Frank Eeckhout

08 augustus 2018

De jongens en meisjes van chiro Sint-Katrien uit Steenhuize-Wijnhuize verblijven van 31 juli tot 31 augustus op kamp in Brecht.

Het thema van het zomerkamp dit jaar is Harry Potter. Tijdens het kamp kregen de leden een opleiding tot tovenaar of heks. Ze speelden zwerkbal en aten spinnen met drakenbloed en albinomuizenstrontjes lees balletjes in tomatensaus en couscous. Chiro Sint-Katrien trok met 85 leden naar Brecht. Zij kregen daar het bezoek van schepen van Jeugd Benjamin Rogiers.