Cd-voorstelling Sander Braeckman in 't Uilekot 21 maart 2018

Sander Braeckman stelt op zaterdag 31 maart om 21 uur zijn cd voor in 't Uilekot op de Groenlaan in Herzele. Sander Braeckman, folktroubadour en liedjesboer uit Erpe-Mere heeft vorig jaar een soloalbum ingeblikt. Zelf omschrijft deze zanger/muzikant zich als een 'mislukte poëet'. Meteen goed voor een nummer op deze cd. Die cd telt twaalf nummers. Zowel gevoelige songs als ritmische humoristische liedjes komen aan bod en de cover van zijn cd is geschilderd door zijn vriendin Zarah Verellen. De toegang bedraagt 9 en 7 euro.





(FEL)