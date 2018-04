Buurman en politie reanimeren gevallen fietser 05 april 2018

De hulpdiensten waren woensdagnamiddag meer dan een uur in de weer in de Dennenlaan. Een 72-jarige fietser was er plots roerloos neergevallen. Iets na 15 uur merkten buurtbewoners de gevallen fietser op. "Hij lag roerloos met zijn hoofd op een boordsteen", vertellen ooggetuigen. Terwijl de hulpdiensten werden verwittigd, aarzelde Julien Janssens geen moment. Hij startte meteen de reanimatie. Korte tijd later arriveerde een politiecombi, die de reanimatie overnam, en nadien een mugteam van het AZ Sint-Elizabeth uit Zottegem. Brandweerpost Herzele leverde een tent, zodat het medisch personeel droog en uit het zicht hun werk kon doen. Ruim een uur later was de man voldoende stabiel om hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis te voeren. (KMJ)