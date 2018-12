Burgemeester en schepen krijgen focusproject mee om te verwezenlijken Frank Eeckhout

06 december 2018

12u04 0 Herzele Johan Van Tittelboom (Open Vld) begint op 1 januari aan zijn vierde ambtstermijn als burgemeester van Herzele. Een dag later, op woensdag 2 januari om 19.30 uur, wordt de nieuwe gemeente- en OCMW-raad geïnstalleerd in De Wattenfabriek. “Alle schepen krijgen een focusproject mee. Zelf wil ik onze handelskernen versterken en de zone rond de Groenlaan en de Kerkstraat aanpakken", belooft Van Tittelboom.

Herzele kiest naast een burgemeester voor vijf schepenen. De vijfde schepen wordt als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst toegevoegd aan het College van burgemeester en schepenen en het Vast Bureau. De namen van de schepenen waren al langer bekend, maar vanaf vandaag kennen we ook hun bevoegdheden. Elke schepen krijgt naast zijn of haar bevoegdheden ook een focusproject voor de komende zes jaar en wordt samen met de burgemeester een contactpunt voor één of meerdere deelgemeenten.

Ook de introductie van dorpsraden wordt een project van burgemeester Van Tittelboom. “Leefbare kernen zijn enorm belangrijk. In alle deelgemeenten van Herzele komt er daarom een dorpsraad. Dit is een vergadering voor en door de dorpsbewoners waar de ontwikkeling van een deelgemeente in overleg met het lokaal beleid wordt uitgestippeld en waar in dialoog wordt gegaan met het lokaal bestuur.”

Schepen Benjamin Rogiers krijgt als focusproject ‘Investeren in jeugd en gezinnen’ mee. “Herzele is een fijne woongemeente met een toenemend aantal jonge gezinnen. De komende zes jaar moeten we daarop inzetten. Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst", zegt Rogiers.

Voor Jan Van Damme worden veilige schoolomgevingen en een veilige fietsinfrastructuur prioritair. “Een veilige fietsinfrastructuur is een belangrijk aspect van onze verkeersveiligheid. Onze burger ligt daar wakker van en dus willen we daar in investeren. Net als in veilige schoolomgevingen.” Na drie jaar geeft Jan Van Damme de fakkel door aan Kristof Callebaut.

Heidi Knop moet Herzele bruisend houden. “Herzele is een bruisende gemeente waar overal van alles wordt georganiseerd. Deze organisaties moeten we als bestuur blijven ondersteunen. We zullen echter ook aandacht hebben voor het evenwicht tussen al die organisaties en de rust die voor heel wat Herzelenaren erg belangrijk is.”

Ronny Herremans is de enige schepen voor CD&V en Partners. Hij krijgt de zware opdracht om het klimaatplan te realiseren. “Als lokaal bestuur spelen we een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame samenleving. We moeten zelf initiatieven nemen, maar we moeten ook draagvlak creëren bij de Herzelenaren. Ook zullen we aandacht hebben voor de open ruimte, die moet gevrijwaard blijven.”

Hilde Van Impe (Open Vld) is de nieuwe voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en moet ervoor zorgen dat wonen en zorg betaalbaar blijven. “Een goed sociaal beleid denkt aan iedereen. Dat is essentieel voor een warme gemeente als Herzele", aldus Van Impe.

De gemeenteraad wordt voorgezeten door Ann Van Ruyskensvelde (Open Vld). Sabrina De Lange (CD&V en Partners) neemt het ambt na twee jaar over.