Burcht Feest met Get Ready Frank Eeckhout

10 augustus 2018

13u56 0

Maarten Van Erdeghem en Roelof Moreels organiseren op zaterdag 1 september voor het eerst Burcht Feest in Herzele. Publiekstrekker wordt Get Ready, de boysband die al sinds de jaren 90 furore maakt.

Als locatie voor hun evenement koos het duo voor de Burcht van Herzele. De ruïne van dit historisch monument is één een van toeristische trekpleisters in Herzele. Alleen al voor de prachtige locatie loont Burcht Feest de moeite. "We willen niet alleen de ogen maar ook de oren van de bezoekers verwennen", zeggen Maarten en Roelof. "Naast Get Ready, staan ook DJ Daddy Cool, DJ Danny en DJ Tim die dag klaar om de aanwezigen een onvergetelijke muzikale ervaring te bezorgen."

Met meer dan vijf jaar ervaring in het organiseren van evenementen weten Maarten en Roelof hoe ze een zo'n festival tot in de puntjes moeten verzorgen. "Hongerigen, foodies en lekkerbekken zullen op het terrein dan ook een foodtruck vinden met verschillende culinaire verwennerijen." Burcht Feest’ start om 1§ uur en duurt tot 1uur. En niet onbelangrijk: Burcht Feest is gratis.