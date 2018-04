Brug verbindt Provincieweg met Stationsstraat 04 april 2018

02u59 0 Herzele Een brug over de beek in de Beekstraat verbindt de Provincieweg met de Stationsstraat.

Vanop de Provincieweg is de brug te bereiken via een opgewaardeerde trage weg naast de parking van grootwarenhuis Aldi. Een deel van die voetweg bestond al, maar liep dood in een weide.





Gemeentearbeiders hebben die voetwegel doorgetrokken tot aan de beek. Daar hebben ze aan houten brug over gemaakt zodat alle zwakke weggebruikers op een veilige manier van de Provinciebaan naar de Stationsstraat kunnen. Heel wat voetgangers en fietsers deden dat via kruispunt de Vierwegen, maar door de heraanleg van de kruispunt was dat verboden.





Ook na de aanleg van het kruispunt blijft de voetweg behouden. (FEL)