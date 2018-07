Brouwerij Van Den Bossche brouwt 'Zatte Rita' voor Familie-actrice 12 juli 2018

02u31 3

Als Rita Van Den Bossche zette Jacky Lafon tot 2015 in de vtm-reeks Familie een schitterende 'zatte Rita' neer. De combinatie van die naam en van de naam Van Den Bossche zette Marc Staes van de Herzeelse brouwerij Van Den Bossche uit Sint-Lievens-Esse en Dirk Coryn van Kusttheater 't Colisée aan het denken waardoor een jaar later 'Zatte Rita' niet alleen een begrip, maar ook een lekker artisanaal gebrouwen biertje is. "Het betreft een nieuw bier met een blonde en bruine variant van 6,5% op basis van onze Pater Lieven", vertelt Staes. "Een leuk eerbetoon dat ik fantastisch vind", reageerde Lafon nadat ze proefde van de blonde fruitige, lichtzoete variant en van de intensere bruine variant met karamel- en chocoladesmaak. 'Zatte Rita' is te koop in de betere drankenhandel.





(KMJ)