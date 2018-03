Brons voor KAZ-klas op Olympic Moves 23 maart 2018

02u28 0

Het eerste jaar Sport van de KAZ-klas behaalde brons op Olympic Moves. Dat project wil 12 - tot 14-jarigen meenemen in een boeiend en uitstekend omkaderd sportprogramma, zodat ze ervaren dat sporten leuk en leerrijk is. De eerste stap zijn sportinitiaties in atletiek en softbal onder leiding van ervaren sportmonitoren. Dan volgen kwalificatiewedstrijden die bij succes uitmonden in deelname aan de nationale finale in het Koning Boudewijnstadion op 15 mei.





(FEL)