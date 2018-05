Breuk bij CD&V en Partners 02 mei 2018

Huidige gemeente- en OCMW-raadsleden Yves Lerminiaux, Wim Impens, Katleen De Pooter en Bruno Debbaut zullen op 14 oktober 2018 geen kandidaat meer zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. De raadsleden kunnen zich niet vinden in de door CD&V gevoerde strategie voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De keuze en aanduiding van de lijsttrekker en de wijze waarop roepen bij hen ernstige vragen op. Na het afhaken van Danny Van Melkebeke als lijsttrekker in december 2017 werd Ronny Herremans door de partijleiding als nieuwe lijsttrekker doorgedrukt. "Herremans heeft de afgelopen maanden geen project voorgesteld hoe hij met de partij naar de verkiezingen wenst te trekken. Als verbindend persoon binnen de partij heeft hij zijn reputatie tegen met door hem ingediende klachten na verkiezingsuitslagen binnen en buiten de partij. Dat de nieuwe kopman dit jaar 62 wordt, biedt geen perspectief voor de toekomst van de partij. Het vertrouwen in Herremans is dan ook laag, wetende dat hij jaren geen mandatarisbijdragen betaalde aan de partij. Ook betaalde hij jaren geen lidgeld", klinkt het. (FEL)