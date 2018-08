Boek over de Groote Oorlog in Herzele Frank Eeckhout

26 augustus 2018

10u34 0

Heemkundige kring De Hellebaard geeft een boek uit over de Groote Oorlog in Herzele. Of hoe de dorpen Borsbeke, Herzele, Hillegem, Ressegem, Sint-Antelinks, Sint-Lievens-Esse, Steenhuize-Wijnhuize en Woubrechtegem de wereldbrand beleefden, ondergingen en overleefden.

100 jaar na de wapenstilstand van 11 november 1918 geeft De Hellebaard een boek uit over de gebeurtenissen in Herzele tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 12 hoofdstukken komen alle aspecten van het leven onder oorlogsomstandigheden aan bod: het oorlogsgeweld, de vluchtelingen, de organisatie van het Duitse bestuur, de dreiging van honger en ziekte, de demografische gevolgen, de precaire situatie van de gemeentebesturen, werkloosheid en deportaties, de relatie tot de Duitse bezetter, de rol van de religieuzen, oorlogsslachtoffers, het einde van de oorlog.

Het boek bevat ook een aantal sprekende, soms aangrijpende, individuele verhalen die de oorlogservaringen een zeer concreet gelaat geven. Het telt 300 bladzijden en is rijk geïllustreerd met meer dan 100 foto’s en tijdsdocumenten, resultaat van diepgaand archiefonderzoek.

De verkoopprijs bedraagt 35 euro. Bestel je het boek nu al, dan betaal je slechts 30. Het boek kan afgehaald op vrijdag 9 november tussen 18 en 20 uur in Erfgoedhuis De Pastorij, Pastorijstraat 3 in Borsbeke. Nadien tijdens de openingsuren van Erfgoedhuis De Pastorij. Je kan voorintekenen tot 26 september bij de bestuursleden van De Hellebaard.