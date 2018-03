Blokkenbouwfestijn en (groot)oudercafé 17 maart 2018

Gezinsbond Borsbeke organiseert op woensdag 11 april van 14 tot 16.30 uur een blokkenbouwfestijn en (groot)oudercafé in zaal Sint-Antoniuskring in aan de kerk in Borsbeke. Kinderen die willen deelnemen, kunnen tot 4 april inschrijven door een mail te sturen naar lotte_bovijn@hotmail.com. Kinderen komen beter in het gezelschap van een ouder en grootouder en worden aangeraden een kussentje of matje mee te brengen. (FEL)