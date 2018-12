Bloemschikken met gezinsbond Herzele/Woubrechtegem Frank Eeckhout

02 december 2018

12u16 0 Herzele In De Steenoven kan je op dinsdag 18 december om 19.30 uur bloemschikken met Gezinsbond Herzele/Woubrechtegem.

Deze workshop staat volledig in het teken van Kerstmis. Aan de deelnemers wordt gevraagd om een hoge glazen vaas, een mesje en snoeischaar mee te brengen. Wie geen vaas heeft, kan dat vermelden bij inschrijving. Dat kan tot 12 december via www.gezinsbondfusieherzele.be/activiteiten of gezinsbond.herzele@gmail.com. Leden betalen 33 euro, niet-leden 38 euro. Wie geen vaas heeft betaalt 10 euro extra.