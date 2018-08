Bioboederij De Kollebloem zet deuren open KOEN MOREAU

24 augustus 2018



Een kijkje nemen in bioboerderij De Kollebloem, in de Doornstraat in Sint-Lievens-Esse? Dat kan komende zondag. Iedereen is welkom vanaf 11 uur. Er zijn rondleidingen om 12.30 uur, 13.30 uur, 15.30 uur en 17.30 uur. Er is ook een fotozoektocht, kinderanimatie, en optredens door Silkene Pajamas. Liefhebbers kunnen ook genieten van een Ayurvedische massage. Meer info op www.kollebloem.be.