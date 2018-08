Bezoek aan SOS Wilde Dieren Frank Eeckhout

28 augustus 2018

Natuurpunt Herzele brengt op zondag 9 september een bezoek aan SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen.

SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen is een opvangcentrum voor zieke, gewonde en hulpbehoevende wilde dieren. De binnengebrachte of opgehaalde dieren krijgen er de nodige verzorging en worden na herstel – als dat lukt - weer vrij gelaten in de natuur. Naast de opvang en revalidatie van wilde dieren wordt er ook getracht om mensen kennis te laten maken met wilde dieren uit hun omgeving.

Het bezoek vindt plaats om 15 uur en de deelnameprijs bedraagt 2,5 euro. Die gaat integraal naar het opvangcentrum. Er wordt gecarpoold van aan de kerk van Sint-Lievens-Esse om 14.30 uur.