Bestuurster botst op geparkeerde wagens 01 februari 2018

02u52 0

Een vrouw uit Borsbeke botste dinsdagavond omstreeks 23 uur tegen twee geparkeerde wagens in de Stationsstraat in Herzele. De vrouw was op weg naar huis nadat ze in een nachtwinkel sigaretten was gaan kopen. Ter hoogte van begrafenissen De Tandt botste ze met haar Mercedes op een geparkeerde Opel. Door de klap vloog ze met haar wagen tegen een bestelwagen. Ook de voorgevels van twee woningen liepen schade op. De vrouw raakte bij het ongeval gewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis in Zottegem gebracht. Politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Omdat de brokstukken verspreid lagen over het wegdek, werd de Stationsstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Brandweerpost Herzele werd opgeroepen om de rijbaan te reiningen. (FEL)