Beschonken brokkenmaker krijgt rijverbod 17 maart 2018

R. B. (50) uit Herzele is veroordeeld tot een geldboete van 800 euro en 21 dagen rijverbod nadat ze bij het parkeren tegen een bestelwagen reed. Ze had ook 1,33 promille (goed voor 4 glazen) alcohol in het bloed. (TVR)