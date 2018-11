Benjamin, Els en Caroline draaien nog tot zondag 21 uur non-stop plaatjes voor het goede doel Frank Eeckhout

24 november 2018

11u48 0 Herzele Schepen Benjamin Rogiers en zijn sidekicks Els Coppens en Caroline De Vadder draaien nog tot zondagavond 21 uur non-stop plaatjes voor het goede doel. Ze doen dat voor MFL Herzele.

Het Hof van Weenen doet vandaag en morgen dienst als glazen huis voor de radiomarathon van Radio Star. Vorig jaar haalde MFL-Herzele 25.457 euro op en verdeelde dat geld onder vijf Herzeelse jeugdverenigingen ten voordele van hun project. “Dit jaar kiezen we ervoor om geld in te zamelen voor een Herzeels huis - noem het een overkophof - dat wil werken rond psychische problemen bij onze jongeren. In een wereld die bol staat van nieuwe technologieën aan ongekende snelheden zijn deze problemen spijtig genoeg niet meer weg te denken. De drempel om hulp te zoeken is vaak te groot, of men weet gewoonweg niet waarheen”, zeggen de initiatiefnemers.

In samenwerking met en op vraag van heel wat Herzeelse psychologen, het Huis van het Kind, de CLB’s en de Herzeelse scholen wil MFL-Herzele in de gemeente een veilige haven bieden voor deze jongeren. Een Herzeels huis waar zij de nodige hulp kunnen ontvangen, maar waar ook leerkrachten en ouders de juiste ondersteuning kunnen genieten.

Verenigingen, handelaars, scholen en particulieren worden opgeroepen acties te organiseren en plaatjes aan te vragen. Meer info op www.radiostar.be/mfl-herzele.