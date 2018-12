Benefietconcert Xavie-Indie voor kansarme kinderen in Zuid-Indië Frank Eeckhout

05 december 2018

13u05 0 Herzele De vzw Xavie-Indie organiseert op vrijdag 6 december om 15 uur een benefietconcert ten voordele van de kansarme kinderen in Zuid-Indië.

“We zien het groots deze keer, want het concert vindt plaats in CC De Steenoven in Herzele. De plaatsen zijn echter beperkt, dus snel zijn is de boodschap. Een ticket kost 15 euro. Met elk verkocht ticket kunnen wij een schooluniform aankopen voor één van de kinderen uit onze projecten in Indië", zeggen Paul en Martine Stevens.

Het concert wordt verzorgd door het voltallige Gospalinakoor uit Elene en diverse solisten uit de Stedelijke Muziekacademie van Herzele. “We eindigen met een samenzang van Kerstliederen, begeleid door accordeoniste Olivia", geven Paul en Martine nog mee.

Kaarten kan je bekomen bij de leden van de adviesraad of via overschrijving op rekening van XAVI-INDIE BE75 0688 9199 5051. De kaarten liggen dan klaar aan de ingang.