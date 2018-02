Atheneum scoort op gedichtenwedstrijd 06 februari 2018

02u27 0

Drie leerlingen van Atheneum Herzele vielen in de prijzen op de gedichtenwedstrijd van de gemeente. Binnen de categorie 'tweedegraad secundair onderwijs' kreeg Marthe Vandewiele uit 4 e-STEM als enige leerlinge van het Herzeelse secundair onderwijs een eervolle vermelding. Ook Kelly Musabyimana en Neyamatullah Neda uit de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers vielen in de prijzen met een gedicht over hun nieuwe thuisland België. Alle winnaars en genomineerden kregen een boekje in de vorm van een huis met daarin alle gedichten.





(FEL)