Atheneum beloont voorbeeldige leerlingen met SODA-attest 06 juni 2018

Het Atheneum Herzele reikte aan 45 leerlingen een SODA-attest uit tijdens een plechtige proclamatie in CC De Steenoven.





Dit SODA-label staat voor stiptheid, orde, discipline en attitude. Een SODA-attest krijgen, kan vanaf het derde middelbaar en is een beloning voor leerlingen uit het technisch en beroeps secundair onderwijs met een positieve professionele attitude. Vier keer per jaar krijgen de leerlingen bij hun klassieke rapport met cijfers een tussentijdse stand van zaken voor SODA. Zij moeten een A behalen voor de vier dimensies.





