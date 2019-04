Aperitiefconcert 'Oelbrandt tot de derde' in kerk Sint-Antelinks Frank Eeckhout

15 april 2019

12u26 1 Herzele Jan Oelbrandt en dochter Ella (uit Herzele) brengen samen met Kris Oelbrandt een aperitiefconcert in de Sint-Gertrudiskerk van Sint-Antelinks. Het concert vindt plaats op woensdag 1 mei en start om 10.30 uur.

Deze drie muzikanten uit dezelfde familie kunnen niet verschillender zijn. Kris Oelbrandt, trappist-componist, wijdt tijd en leven aan gebed en muziek. Hij componeert vanuit de Abdij van Orval. Ella Oelbrandt studeerde vorig jaar af aan de Kunstacademie van Geraardsbergen en legt zich vandaag vooral toe op het vinden van haar eigen klank. Jan Oelbrandt componeert en speelt steelguitar. Ella brengt op harp twee composities van Kris, Ella en Jan vertolken in een bijzondere combinatie van harp en pedal steel het Ave Maria van Charles Gounod. Twee gastmuzikanten helpen om het geheel nog meer weerklank te geven: Peter Thomas speelt drie composities van Kris Oelbrandt op het Van Peteghemorgel en sopraan Emmanuelle Schotsaert zingt een compositie van Kris en een werk van Jan.

Het Van Peteghemorgel zal na lange tijd opnieuw worden bespeeld. Daarnaast komen ook instrumenten aan bod waarvoor de akoestiek van de kerk een meerwaarde biedt: harp, gitaar, pedal steel en zang. Het bijzondere aan dit aperitiefconcert is vooral de combinatie van muziekgenres en instrumenten. De rode draad is de naam Oelbrandt en de mooie uitvoeringen in een bijzondere akoestische setting. Na het concert wordt een aperitief aangeboden in de kerk. De toegang bedraagt 12 euro voor volwassenen en 6 euro voor -26 jaar. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen. Vooraf reserveren kan via jan@oelbrandt.be of op het nummer 054/50.35.38.