Amper 15 en al half leven achter draaitafel JONGE DJ ZINA DRAAIDE AL OP STRESSFACTOR EN IN CARRÉ FRANK EECKHOUT

05 juli 2018

02u31 0 Herzele Amper 15 is dj Zina, maar toch is het meisje uit Hillegem al een vaste waarde in de dj-wereld. "Met oud materiaal leerde ik de kneepjes van het vak. Ik was toen amper 8 jaar." Ondertussen draaide ze al op Stressfactor en in de Carré.

Arezina De Koker heet ze, maar iedereen kent haar als dj Zina. Haar eerste plaatjes draaide ze zeven jaar geleden tijdens een carnavalsfeestje op school. Zaterdag is ze de hoofdact op de Nacht van de Abonnees in Plopsaland De Panne. "Het gaat snel", lacht de 15-jarige Zina. "Na mijn eerste dj-set op school volgden de feestjes elkaar snel op. Het oude materiaal van mijn pluspapa Kris werd dan ook heel snel vervangen door de nieuwste snufjes."





Op 10-jarige leeftijd werd Arezina geselecteerd om deel te nemen aan de serie 'Sjieke Dinges' op Ketnet. Getalenteerde jongeren met een speciale hobby kwamen samen in één huis om elkaar en de kijkers te inspireren. "Om nog beter te worden in onze hobby kregen wij elk een professionele coach. Ik werd aan Zohra, een bekende Belgische vrouwelijke dj, gekoppeld. Deze ervaring maakte mijn dj-skills nog beter", vertelt Zina.





Aanvankelijk draaide Zina op kinderfeestjes. "Ik stond in het voorprogramma van K3, Samson & Gert, de Ketnetband en Ghost Rockers. In tegenstelling tot K3 groeide ik wel mee met mijn publiek. Ik volgde workshops bij David Fouquart in de dj-school in Gent en bij dj F.R.A.N.K. in Willebroek. Door deze leerschool werden de kidsdisco's opzwepende dj-sets en kreeg ik de kans om me te bewijzen op festivals en fuiven", gaat Zina verder.





Carré

Dit is ook wat dj Zina met haar carrière wil doen: stevige dj-sets brengen en de menigte meeslepen met een mix van opzwepende muziek. "Ik bouwde een eigen stijl op met een vloeiende mix van dance, house, EDM en urban. Dat bracht mij op het Yourin-festival, Lollypop-festival, Rijvers Festival, Festival aan Zee, Plopsa Festival Summernights, KIDROCK, SummerJump, Stressfactor en in discotheek Carré. Nu wil ik ook graag de grote festivals in binnen- en buitenland veroveren", klinkt Zina ambitieus.





Veel kilometers

Zina, pluspapa Kris en mama Nathalie zijn blij dat het schooljaar erop zit. "Voorlopig gaat alles goed. Volgend schooljaar mag Zina naar 5 Wetenschappen-Wiskunde in het KAZ. Volgend jaar heeft ze zeven uur wiskunde per week. Dat wordt dus goed plannen. Pluspapa Kris is (tour)manager. Hij regelt alle contracten, riders en regelt het vervoer. Aangezien Zina over heel België optreedt, worden wekelijks heel wat kilometers afgelegd. Ik zorg voor de PR, de updates van de social media en de passende outfits voor elk evenement. Alle puzzelstukjes smelten dus mooi samen en vormen een sterk team: 'Team dj ZINA!'", voegt mama Nathalie daar trots aan toe.