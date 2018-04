Akkervogelwandeling 28 april 2018

Natuurpunt Herzele organiseert op dinsdag 1 mei een wandeling waarbij op zoek wordt gegaan naar akkervogels. "Onze akkervogels verdwijnen de laatste jaren spectaculair uit onze velden. Oorzaken zijn intensieve landbouw en versnippering van het landbouwgebied. Toch is het mogelijk om de vogels nog een toekomst te gunnen. Dat hoeft niet noodzakelijk via reservaten of een terugkeer naar de landbouw uit grootvaders tijd. Kleine maatregelen kunnen al heel wat succes oogsten", zegt gids Frederik Dierickx. De wandeling start om 9.30 uur aan de kerk van Woubrechtegem. (FEL)