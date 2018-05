After Classics Criterium sluit klassiek voorjaar af 04 mei 2018

02u43 0 Herzele Herzele pakt zaterdag uit met een eigen criterium: het After Classics Criterium. "Spektakel gegarandeerd met een puntenkoers en een wedstrijd voor profs op een gesloten parcours door het centrum."

Naar analogie met de na-Tourcriteriums is er op zaterdagavond 5 mei een na-klassiekerscriterium: het After Classics Criterium in Herzele. "In een echte Vlaamse sfeer met friet en bier draaien de wielrenners rondjes op een gesloten parcours in het centrum van Herzele. Een kasseistrook aan de Burcht zorgt voor extra spektakel. Want zonder kasseien, geen Vlaamse klassieker natuurlijk", klinkt het bij de gemeente. Aan toprenners geen gebrek zaterdag. "Wout van Aert, Stijn Devolder, Sep Vanmarcke, de Belgische kampioenen Oliver Naesen en Jolien D'hoore, Sofie De Vuyst en Bart De Clercq, allemaal verschijnen ze aan de start. De vrouwelijke toprenners rijden een promotietocht rond de Burcht en nemen daarbij een groep kinderen onder hun vleugels. Kinderen tussen 6 en 14 jaar oud krijgen de kans om mee te rijden. Om 18.15 uur start de puntenkoers voor de mannen gevolgd door een criterium van anderhalf uur." Het After Classics Criterium steunt het Kinderkankerfonds van het UZ Gent. De toegang tot het criterium is gratis. De drankprijzen zijn democratisch. Het After Classics Criterium in Herzele wordt georganiseerd door gemeente Herzele en vzw Jong en Moedig. (FEL)