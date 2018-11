Afgeschreven computers krijgen tweede leven in Kameroen Frank Eeckhout

15u03 0 Herzele Afgeschreven computers van het Herzeelse gemeentebestuur krijgen een tweede leven in Kameroen. “Wij kiezen er al jaren voor om de computers niet te recycleren maar opnieuw te gebruiken", zegt schepen van Milieu Jan Van Damme (Open Vld).

Afgeschreven computers. Elk bedrijf of lokaal bestuur krijgt ermee te maken. Het gemeentebestuur van Herzele kiest ervoor om de computers een tweede leven te geven. “Één keer per jaar worden alle afgeschreven computers opgehaald door South Cluster NGO. Deze organisatie herstelt de computers, verwijdert alle data en brengt ze naar Afrika met één doel: tegen 2020 maar liefst 40.000 computers installeren in de middelbare scholen van Afrika", zegt schepen Van Damme.

De laatste lading computers van het gemeentebestuur van Herzele wordt op dit moment gebruikt door de Odza Secondary School in Yaoundé, de hoofdstad van Kameroen. “Hiermee zet Herzele zich in voor ontwikkelingssamenwerking en voor het klimaat. De digitale kloof wordt weggewerkt en computers hergebruiken blijkt 20 keer energie-efficiënter dan computers recycleren", besluit Van Damme.