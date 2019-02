Afbraak oude schoolsite gestart: nieuw woonproject in de steigers Frank Eeckhout

28 februari 2019

11u05 0 Herzele In de Houtemstraat in Herzele is de afbraak van het oude schoolgebouw gestart. Het gemeentebestuur heeft de voormalige schoolsite gekocht en gaat er samen met een private ondernemer een woon- en gemeenschapsproject ontwikkelen.

Enkele jaren geleden verhuisde basisschool De Vierwegen van de Houtemstraat naar de Stationsstraat. De vzw Sint-Vincentius kocht de site met de intentie om er een zorgdorp met een nieuw woonzorgcentrum en assistentiewoningen te bouwen. Dat plan werd uiteindelijk op de site in de Kloosterstraat en Lindestraat in centrum Herzele uitgevoerd waardoor het oude schoolsite geen nut meer had voor de vzw Sint-Vincentius. Het gemeentebestuur van Herzele ging daarom in gesprek met de eigenaar.Die was bereid om de gebouwen te slopen en de site te verkopen aan het gemeentebestuur. De verkoopprijs bedroeg 850.000 euro, maar de gemeente betaalde slechts 158.000 euro. “Het overige deel van de verkoopsom wordt door middel van schuldvergelijking vereffend door een saldering met de nog openstaande schuld ten opzichte van het OCMW. De vzw Sint-Vincentius is eigenaar van een deel van de grond waarop het nieuwe woonzorgcentrum is gebouwd. Deze grond is nog niet betaald. Dit gebeurt door middel van maandelijkse afbetalingen aan het OCMW over een periode van 29 jaar”, liet schepen Jan Van Damme eerder al optekenen.

Op het terrein gaat het gemeentebestuur samen met een private partner wonen combineren met gemeenschapselementen zoals openbaar groen, een overdekte ontmoetingsruimte, rustbanken en een petanquebaan.