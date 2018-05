6.500 euro nodig voor boek over De Kollebloem 30 mei 2018

02u55 0 Herzele Bioboerin Leen wordt in oktober 60 jaar. Bioboer Antoine werd vorig jaar 65. Samen runnen ze al 30 jaar bioboerderij De Kollebloem. Tijd om een boek te maken over hun passie.

De Kollebloem in Sint-Lievens-Esse is een biologisch tuinbouwbedrijf, waar je bij Antoine De Paepe en Leen Verwimp al 30 jaar terecht kunt voor streekeigen biodynamische en seizoensgebonden groenten. De band tussen producent en consument staat daarbij centraal, liefst zo lokaal mogelijk. Sinds 1985 bouwen zij aan de weg, vanaf 2012 bijgestaan door twee jonge opvolgers, Manuel en Ruben.





Nu is het tijd voor een boek over de Kollebloem. "Antoine en Leen vertellen over hoe het allemaal begon. Over pionier zijn in de biologische landbouw in Vlaanderen. De seizoenen vormen daarbij de rode draad: het enthousiasme van de zomer, de oogst in de herfst, de rust en stilte van de winter en het nieuwe leven in de lente. Van familiebedrijf ging de Kollebloem over naar een coöperatieve met steeds meer inbreng van anderen. Vandaag maakt het bedrijf deel uit van cvba de Vroente, samen met twee andere boerderijen", vertelt Annelies van Team Kollebloem.





Steunen tot 15 juni

6.500 euro heeft het team nodig om een eerste lading boeken te drukken. "Nog tot 15 juni kan je steunen. Je steunt niet alleen het Kollebloemboek. Je krijgt er etentjes in enkele toprestaurants of groenten gratis bij. Steunen kan vanaf 5 euro, vanaf 35 euro krijg je er het boek bij", zegt Annelies.





Een bijdrage leveren kan via https://nl.ulule.com/kollebloemboek/ (FEL)