50 per uur op gemeentewegen

Op alle gemeentewegen in Herzele mag je binnenkort nog maximum 50 kilometer per uur rijden. Op gewestwegen kan op enkele stroken nog tot 70 kilometer per uur worden gereden, maar ook daar zullen bijkomende snelheidsbeperkingen tot 50 per uur worden ingevoerd.





Er komen zoneborden die een beperking tot 30 en 50 kilometer per uur aanduiden. Het is de bedoeling dat in de hele politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem een eenvormig snelheidsregime wordt ingevoerd. Nu is het enkel nog wachten op Sint-Lievens-Houtem. (FEL)