45 retrofietsers voor nostalgische tocht 16 april 2018

02u32 0

Zo'n 45 retrofietsers hebben zaterdag present getekend voor de nostalgische fietstocht van initiatiefnemers Herman Rasschaert en Luc Itterbeek van retrofietsersvereniging De Oude Gloriën. Elke deelnemer was uitgedost in historische kledij.





Organisator Herman Rasschaert fietste mee met een originele bakfiets uit 1956. Na een eerste ritje werden de fietsers kort na de middag ook gezegend door een priester om hen verder veilig de weg op te sturen. Voor heel wat deelnemers was het wel puffen om enkele nijdige hellingen boven te geraken. "We zijn een paar keer moeten afstappen, maar gelukkig wachtte iedereen steeds op elkaar", klonk het na afloop.





(FEL)