25 jaar buitenschoolse kinderopvang De Buiteling 29 juni 2018

02u57 0

Om 25 jaar buitenschoolse kinderopvang De Buiteling te vieren, zette het gemeentebestuur van Herzele alle medewerkers van De Buiteling in de bloemetjes. In 2017 deden maar liefst 687 gezinnen een beroep op 'De Buiteling'. Vanaf september 2018 starten de begeleiders met een nieuwe methodiek: via werkgroepen zullen de kwaliteiten en talenten van iedere begeleider nog sterker uitkomen.





Medewerkers van het eerste uur Roos, Wivine, Christy en Chris (coördinator) zijn tot op de dag van vandaag nog altijd actief.











(FEL)