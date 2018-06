230.000 euro subsidie voor naschoolse schoolsportinfrastructuur 16 juni 2018

Herzele en het GO! onderwijs krijgen 230.000 euro subsidie voor het naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur.

Met deze nieuwe subsidie kan de grootste sportzaal van Atheneum Herzele in de Sint-Rochusstraat voorzien worden van een nieuwe sportvloer waardoor deze zaal aan de nieuwste kwaliteitseisen voldoet. Ook de andere zalen kunnen met deze nieuwe subsidie verder opgefrist worden en de parking rond de sportzaal kan uitbreid worden.





Hoge bezettingsgraad

Dat laatste is een noodzaak want er is een hoge bezettingsgraad 's avonds en tijdens het weekend.





Twee jaar geleden streek dit project ook al 200.000 euro subsidie op. Met deze subsidie werd ondertussen het sanitair en de verwarming volledig vernieuwd. Aan het dak wordt momenteel gewerkt.





Meer dan 400 sportende kinderen kunnen daardoor na de schooluren gebruik maken van deze sporthal.





